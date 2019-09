Il prete e la gioia | basta messe noiose | quando don Pronzato se la prendeva con uomini di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Joaquín Navarro-Valls era convinto che la santità e l’ironia sono sempre inseparabili. Lo storico portavoce di San Giovanni Paolo II sosteneva, infatti, che non esistono santi che non siano ironici. E che se nelle loro biografie non si parla dell’umorismo ci sono soltanto due spiegazioni: o non è stata narrata correttamente la loro vita, oppure non sono santi. Identica è la convinzione di Papa Francesco che ha scritto: “Ordinariamente lacristiana è accompagnata dal senso dell’umorismo, così evidente, ad esempio, in San Tommaso Moro, in San Vincenzo de’ Paoli o in San Filippo Neri. Il malumore non è un segno di santità”. E ha aggiunto: “Il santo è capace di vivere cone senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza”. Sarà per questo motivo che padre Leonardo Sapienza, reggente della Prefettura della Casa ...

