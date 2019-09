Gelosia | che cos’è la sindrome di Rebecca e come sconfiggerla

Michelle Hunziker - la scenata di Gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a contro llarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

Novara : haters in azione contro Sara - ex di Alberto che per Gelosia ha ucciso l'amico : Come se non bastasse il dolore per una morte imprevista e assurda che ha distrutto tre famiglie, via social arrivano insulti da parte di 'haters', odiatori che si accaniscono contro la vittima o le vittime designate senza rispetto, specie in casi estremi. Gli attacchi, in questa circostanza, sono rivolti in particolare contro Sara, 19 anni. Lei è l'ex di Alberto Pastore, 23 anni, che la notte tra il 25 e il 26 agosto a Borgo Ticino, in provincia ...