F1 | Briatore sta dalla parte della strategia della Ferrari | “Nulla da dire | Vettel aveva

Flavio Briatore : "Questa doppietta della Ferrari fa bene alla Formula 1" : Elogia la Ferrari Flavio Briatore. "La vittoria della rosse rivitalizza tutta la Formula Uno anche se non credo che ci sia la possibilità di vincere il mondiale, questa doppietta Ferrari fa un gran bene". L'ex team manager di benetton e Renault al terzo successo consecutivo del cavallino in stagione

Formula 1 – Briatore - questa volta per la Ferrari solo complimenti : ma l’ex team manager Benetton rimane realista : Flavio Briatore si congratula con la Ferrari dopo la fantastica doppietta di ieri a Singapore Splendida doppietta, ieri, per la Ferrari a Singapore: dopo le due vittorie consecutive di Leclerc a Spa e Monza, Sebastian Vettel è finalmente riuscito a prendersi il gradino più alto del podio e lo ha fatto a Marina Bay, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra e Max Verstappen. LaPresse Un risultato che fa sorridere tutti i tifosi ...

Flavio Briatore : “Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli mandano via barche con a bordo 12 milionari”. La risposta della Capitaneria : “Robe da pazzi in Puglia. A Gallipoli mandano via le barche con importanti turisti a bordo”. Così Flavio Briatore su Instagram torna a parlare di Puglia e turismo. “Il Comandante di uno Yacht di 60 metri con 12 persone facoltose – dice l’imprenditore – ha chiesto tramite la propria Agenzia Marittima alla Capitaneria l’accesso in porto con il tender per approvvigionamenti come succede in tutti i porti del mondo e di ...

Flavio Briatore nei panni di un cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci : La showgirl Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore stanno trascorrendo una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta sembra ...

Flavio Briatore si improvvisa cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci : Anche se sono ufficialmente sono separati, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorrono una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta ...

Flavio Briatore nei panni di un cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci : La showgirl Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore stanno trascorrendo una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta sembra ...

Flavio Briatore si improvvisa cantante per conquistare Elisabetta Gregoraci : Anche se sono ufficialmente sono separati, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorrono una vacanza insieme a Capri, e lui si gioca ogni carta a sua disposizione per fare breccia nel cuore della bella showgirl. A cena con lei in un ristorante esclusivo prende il microfono e si improvvisa cantate. Certo la canzone intonata da Briatore, l'”Inno di Mameli”, è una scelta insolita per conquistare una donna… ma Elisabetta sembra apprezzare, ...

Flavio Briatore canta per riconquistare Elisabetta Gregoraci?/ Lei risponde sul web : Flavio Briatore si improvvisa cantante per conquistare Elisabetta Grergoraci? Pizzicati in un locale, i due sono apparsi più complici che mai.

"Costa quanto New York". Briatore contro il caro trasporti per la Sardegna : Il suo Billionaire ha appena compiuto vent'anni ma Flavio Briatore sale alla ribalta delle cronache per un altro motivo. Tutto è cominciato sul suo profilo Instagram dove il miliardario si è lamentato del 'caro trasporti' per raggiungere l'isola a lui più cara, la Sardegna. Il noto imprenditore ha postato sul social la sua protesta: "#easyjet#olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino...1.580 solo andata ...vi sembra normale 55 mn di volo con la ...

Briatore scende in politica : la reazione della Gregoraci su Instagram : Flavio Briatore scende in politica ed Elisabetta Gregoraci reagisce in modo molto particolare su Instagram. La showgirl calabrese e l’imprenditore si sono separati ormai da diverso tempo. Un matrimonio celebrato nel 2008 e arrivato al capolinea nel 2017 dopo oltre dieci anni d’amore. Il divorzio è stato vissuto con grande serenità: Briatore e la Gregoraci hanno mantenuto buoni rapporti per amore del figlio Nathan Falco. Secondo le ...

Elisabetta Gregoraci : Briatore prova a riconquistarla - ma lei dice no : Elisabetta Gregoraci dice no e respinge i tentativi di Flavio Briatore di riconquistarla. La soubrette calabrese e l’imprenditore si sono lasciati dopo oltre dieci anni d’amore nel 2017. Una separazione consensuale, arrivata per volere di entrambi. Non a caso i rapporti fra gli ex sono rimasti ottimi, tanto che Elisabetta e Flavio sono stati avvistati più volte insieme per il bene di Nathan Falco, il figlio nato dal loro ...

“Flavio Briatore la vuole sposare di nuovo”. Elisabetta Gregoraci - la risposta sorprende tutti : Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, i fan della coppia Gregoraci-Briatore avevano sperato in un ritorno di fiamma. Ma Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore non torneranno più insieme. I due erano stati visti infatti in vacanza insieme, con il figlio Nathan. Proprio mentre erano a Montecarlo, dove vivono entrambi e dove non è così difficile incontrarsi, si era fatta strada una voce: “Flavio è ...

Briatore tenta la riconquista - ma Gregoraci dice no : «Ora penso alla carriera» : Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, gli affezionati della coppia Gregoraci-Briatore avevano sperato in un ritorno di fiamma. E invece no, niente nuovi fiori...

Flavio Briatore tenta la riconquista - ma Elisabetta Gregoraci dice "no" : «Ora penso alla carriera» : Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, gli affezionati della coppia Gregoraci-Briatore avevano sperato in un ritorno di fiamma. E invece no, niente nuovi fiori...