Conte | Niente tassa sul contante | | ma premiare chi usa la carta di

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'attenzione degli italiani si sposta sulla manovra economica che, molto probabilmente, prevederà l'introduzione di incentivi per chi usa le carte di credito e, in generale, i dispositivi elettronici per effettuare i pagamenti, in quanto sono ritenuti un'ottima arma contro i pagamenti in nero e dunque per combattere l'evasione fiscale. Il Premier Giuseppeha parlato di un "patto con i contribuenti" che, per l'appunto, renda meno convel'uso dei soldi in contanti.Il governomira a fare passi in avanti nella modernizzazione del sistema fiscale e nella lotta all'evasione fiscale in modo da poter ridurre le tasse sulle famiglie e le imprese. In queste ore il ministero dell'Economia guidato da Roberto Gualtieri si sta occupando della NADEF, la nota di aggiornamento al DEF, il Documento di Economia e Finanza, che potrebbe fissare la crescita allo 0,5 o ...

