Antipasto piemontese | la ricetta tradizionale

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)Tante verdure croccanti e colorate, i sapori umili della terra, tutto sotto vetro per passare volentieri dall’estate all’autunno. Ecco come fare in casa il. Ha diversi nomi: giardiniera alla, conserva di verdure,, cumpostìa in dialetto. In qualunque modo la si chiami, questa è unadel Piemonte, una bontà antica e collegata alla vita più sincera e rurale. Oggi è in auge più che mai: nelle gastronomie storiche è sempre in vetrina al pari di vitello tonnato e bagna cauda, è inserita persino nelle carte dei ristoranti più gourmet, e la si cerca per un tuffo nel passato e nella semplicità. Quella casalinga, dove non si sprecava nulla ma si pensava a conservare il possibile per l’inverno, con amore e spirito ...

Mysterytrains : @GhostRi37143274 @ValentinaVeltro Vitello tonnato e l'antipasto piemontese dove prima di servirlo ci metti il tonno -