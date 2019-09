Un attore di Breaking Bad spoilera la sua presenza in El Camino | ma il film non doveva

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Altro che sgretezza, ildiBad sembra non essere più un mistero: un altroha infattito la suane El. I fan sanno da tempo che il sequel/spinoff della serie si focalizzerà su Jesse Pinkman (la star Aaron Paul), in fuga dopo gli eventi del finale. Dopo Matt Jones, ora un altro protagonista del franchise si è lasciato sfuggire che apparirà nell'attesodiBad. Parlando con ET Canada durante il red carpet degli Emmy Awards, Jonathan Banks ha letteralmente confermato la suanei panni dell'ex poliziotto, diventato sicario, Mike Ehrmantraut. All'inizio si trattava di un semplice rumour, nulla di certo, ma a quanto pare anche lui si unirà alla fuga di Jesse nelevento di Netflix. Probabilmente Ehrmantraut subirà delle conseguenze per questa sua dichiarazione: "Mi colpiranno in testa per averlo detto", ha scherzato ...

