Buonasanità alla Asl dell' Aquila effettuato prelievo multiorgani a giovane marsicano

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 24 settembre 2019) L'multiorgano nella notte tra sabato e domenica all’ospedale di L’. Grazie al grande atto di generosità dei familiari di un ragazzoa Marsica, deceduto sabato scorso, è stato possibile migliorare la vita di 2 pazienti abruzzesi e di altri che risiedono in regioni del centro-nord. Ilha riguardato reni (trapiantati all’), fegato (trasferito a Roma) e cuore (a Bologna). Le operazioni per definire l’idoneità del donatore ed assegnare gli organi sono partite intorno a mezzogiorno, coinvolgendo molti dei reparti e dei Servizi’Ospedale San Salvatore ognuno con un compito preciso e cruciale all’internoa specifica filiera. Alle 3a notte tra sabato e domenica si è messa in azione la poderosa macchina deldi organi che ha coinvolto molti servizi’ospedale San Salvatore, ognuno con un compito preciso e ...