LIVE Volley | Russia-Slovenia 1-2 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA | polacchi in

(Di lunedì 23 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:1725-21: i russi hanno vinto il set ma adesso l’inerzia del gioco è tutta dalla parte degli sloveni. 22:1625-21: diagonale vincente del numero 7 russo, ma che fatica! 22:1524-21: non passa il pallonetto di Volkov… 22:1424-20: stampatona a muro di Kozamernik su Volvic. 22:1324-18: passa in mezzo al muro Volkov, 6 set-point. 22:1223-18: non trova le mani del muro Volkov, parziale di 5 a 0. 22:1123-17: c’è stata invasione a rete, challenge vincente. 22:1024-16: muro assurdo di Volvic, mamma mia.. 22:1023-16: ace di Pajenk, break sloveno. 22:0923-15: mani-out di Cebulj rientrato in campo. 22:0823-14: non passa Stern. 22:07 ...

