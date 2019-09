Quando passi dal 40 al 18% non puoi dire che è colpa del ' fuoco amico' | dice

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) Renzi divide anziché unire e il Pd ha necessità di aggiornare la sua strategia. A parlare è l'ex segretario Ds, Piero Fassino, che, in un'intervista a La Stampa,: "È un'operazione che ci riporta al passato. Abbiamo fondato il Pd per superare le culture del Novecento e mettere a disposizione dell'Italia un progetto politico per questo secolo. Questa scissione invece ripropone la distinzione tra sinistra e centro che fu superata 12 anni fa". Prosegue Fassino: "Renzi come primo ministro ha compiuto scelte anche coraggiose, ma non ha mai fatto i conti con le sconfitte. E oggi fonda un partito per riproporre le scelte dei suoi governi, senza tener conto chedal 40 al 18 per cento nonche è colpa del ''. Milioni di cittadini hanno tolto la loro fiducia al Pd non condividendone le politiche e non sentendosi ascoltati". Renzi ...

