Le persone valgono più delle cose e contano più delle ricchezze | dice Papa

Fonte : agi

(Di domenica 22 settembre 2019) "La ricchezza può spingere a erigere muri, creare divisioni e discriminazioni. Gesù, al contrario, invita i suoi discepoli ad invertire la rotta: 'Fatevi degli amici con la ricchezza'. È un invito a saper trasformare beni ein relazioni, perché lepiù dellepiù dellepossedute". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus domenicale da Piazza San Pietro, commentando la parabola contenuta nel Vangelo che ha come protagonista un amministratore "furbo e disonesto che, accusato di aver dilapidato i beni del padrone, sta per essere licenziato". "Gesù presenta questo esempio non certo per esortare alla disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti sottolinea: 'Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza', cioè con quel misto di intelligenza e furbizia, che ti ...

