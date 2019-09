Franco Morbidelli MotoGP | GP Aragon 2019 | “La caduta è un peccato | avevo un buon passo

Fonte : oasport

(Di domenica 22 settembre 2019)ha terminato il GP didopo il primo giro, il pilota della Yamaha è infatti stato tamponato da Alex Rins ed è finito nella ghiaia in maniera irrecuperabile. Un veroperché il centauro italiano avrebbe potuto disputare unaa gara e lottare per un piazzamento interessante ma l’errore dello spagnolo gli ha impedito di dire la sua al Motorland. L’ex Campione del Mondo della Moto2 avrebbe potuto prendersela con l’alfiere della Suzuki ma è invece stato molto indulgente come traspare dalle dichiarazioni concesse a Sky: “Sto bene, è solo una bottarella: tutto ok. Sono caduto ed è davvero unperché mi sentivo bene,une secondo me avevamo fatto le modifiche giuste. Ci sta questo tipo di errore, magari non al primo giro ma ci sta”. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

