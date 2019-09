JLo in passerella a 50 anni è un inno alla femminilità che non teme tempo e “imperfezioni”

Fonte : dilei

(Di sabato 21 settembre 2019) Unche nonile le “imperfezioni”: la sfilata di Jennifer Lopez inper Versace è tutto questo è molto altro. È una sfida agli stereotipi e un omaggiobellezza femminile che, al di là di quello che spesso vogliono farci credere, non svanisce con gli, ma se possibile aumenta, grazie a esperienza, forza e consapevolezza. Maturità vuol dire fascino e JLo è riuscita a dimostrarlo in pochi minuti, sfilando sullacon indosso il Jungle dress, bella come non mai e sicura di sè. Erano gliDuemila quando una giovanissima Jennifer Lopez calcò il red carpet dei Grammy Awards con indosso un abito che avrebbe fatto storia. Quasi vent’dopo Donatella Versace ha chiesto a JLo di indossarlo di nuovo e lei non si è tirata indietro. Così quando è apparsa sullanon ce n’è stato per nessuno. Falcata ...

