Esce ’10 Years’ | best of che celebra carrriera de Il Volo

(Di sabato 21 settembre 2019) Dopo il successo del tour estivo nelle più suggestive location d'Italia, dalla Cava del Sole di Matera, al Teatro Antico di Taormina, e prima di partire per il tour in America, Ilannuncia un'altra sorpresa per i fan di tutto il mondo: '10 Years', ilof che racchiude la carriera di tre voci che hanno superato i confini nazionali vendendo milioni di dischi e scalando le classifiche worldwide. '10 Years' (Sony Music) uscirà l'8 novembre in tutto il mondo in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese, racchiudendo il meglio del repertorio de Il, da ''O Sole mio' a 'My Way' a 'Grande amore', dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani.La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live, come lo show a Matera di giugno, che verrà trasmesso dalla rete ...

