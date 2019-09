Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo di Gearbox non lo esclude

Fonte : eurogamer

(Di sabato 21 settembre 2019) Da tempoha escluso l'eventualità di un porting perdi3, ma questo non significa che nessun altro titolo della serie non possa arrivare in futuro sulla console di casa.Durante il TheShow andato in onda ieri, dove tra le altre cose è stato presentato l'evento di Halloween Bloody Harvest, il creative director Paul Sage, ha lasciato intendere che prima o poi la saga potrebbe arrivare su, rispondendo a un fan con un ottimistico "mai dire mai" che ha riacceso le speranze dei giocatori.Le parole di Sage tra l'altro arrivano in seguito alle dichiarazioni di CEO di, Randy Pitchford, che lo scorso aprile aveva affermato che gli piacerebbe portare la seriesuun giorno. Non solo, nei mesi scorsi alcuni rumor parlavano proprio di un porting perdi, che purtroppo per il momento ...

infoitscienza : Borderlands su Nintendo Switch? Il direttore creativo non lo esclude - NintendOnTweet : #Borderlands su #NintendoSwitch? Mai dire mai Per approfondire: - Renegade_XCIV : Durante il The Borderlands Show, appuntamento mensile dedicato a Borderlands, il direttore creativo Paul Sage, alla… -