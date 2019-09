Volleyball Nations League – I paesi ospitanti dell’edizione 2020 e le settimane di gioco

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019): ledie iLa FIVB ha ufficializzato ledie idella prossima edizione della. L’Italia ospiterà una tappa femminile (Pool 3, 19-21 maggio) e una maschile (Pool 5, 29-31 maggio). Le azzurre di Mazzanti, dopo il girone iniziale in Italia, si sposteranno nell’ordine in Brasile (26-28 maggio), in Germania (2-4 giugno), in Cina ad Hong Kong (9-11 giugno) e in Thailandia (16-18 giugno). Gli azzurri di Blengini, invece, cominceranno il loro cammino in Polonia (22-24 maggio) e poi giocheranno in Italia (29-31 maggio), in Giappone (5-7 giugno), in Cina (12-14 giugno) e in Brasile (19-21 giugno). Il CALENDARIO DIDELLA VNL(In grassetto i) TORNEO FEMMINILE Week 1 (19-21 maggio) Pool 1 Brasile, Stati Uniti, Canada, Rep. ...

