Via Crucis con san Pio da Pietrelcina

Fonte : preghiamoinsieme

(Di venerdì 20 settembre 2019) ACQUISTA IL LIBRO ADESSO Attraverso questo libretto della Via, a cura di don Lucio, ripercorriamo la sofferenza del Signore che, per amore nostro e per obbedienza al Padre suo e Padre nostro, ha accettato i più dolorosi tormenti senza mai lamentarsi. Il Signore non ha rifiutato di portare la croce, come non l’ha rifiutata San Pio da. In questo sussidio liturgico riviviamo, attraverso gli scritti del santo frate cappuccino, i misteri della Passione di Cristo, che lui stesso meditava e soprattutto portava e viveva nel suo corpo per mezzo delle stimmate, privilegio che il Signore Gesù aveva concesso anche al Serafico Padre Francesco, di cui era degno figlio.

