Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Sono pronta a salvare altre persone, siamo tutti pronti a ridiscendere in campo. Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente, sarei pronta ad andare immediatamente”. Lo ha detto(CHI È), la comandante tedesca della Sea3 che, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e di ingresso in porto a Lampedusa., intervenuta durante la trasmissione Piazzapulita, ha spiegato di avere ancora la patente nautica per poter comandare un’imbarcazione, "e potrei continuare a lavorare sulla nave come prima". "Non replico a Salvini" Alla richiesta di una replica alle parole pronunciate nei suoi confronti dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini in occasione del raduno leghista della scorsa settimana a Pontida (“Viziatella comunista”),ha preferito non ...

La7tv : Per la prima volta parla in una televisione italiana @CaroRackete, la capitana della Sea Watch. #piazzapulita - wireditalia : #CarolaRackete, la comandante di Sea Watch, ha fatto ciò che dovremmo imparare a fare tutti: parlare di cose serie. - SkyTG24 : Sea Watch, Carola Rackete: 'Pronta a tornare in mare' -