Prende un antidolorifico per il mal di denti e il sangue le diventa blu | “Non è un

Prende un antidolorifico per il mal di denti ma il sangue le diventa blu : il caso di una 25enne : Il caso di una ragazza di 25 anni di New York finito sul New England Journal of Medicine: la giovane, dopo aver preso un antidolorifico da banco per curare il mal di denti, si è sentita stanca e soprattutto ha notato che la sua pelle e il suo sangue stavano cambiando colore diventando blu: "Colpa della carenza di ossigeno. Quando vedi quel colore rimane nella tua mente".Continua a leggere