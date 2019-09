Petrolio | Riad mostra gli impianti colpiti ma non cancella i dubbi sui danni

Trump non attacca e Riad pompa Il Petrolio crolla - scampato pericolo : petrolio in deciso calo oggi dopo il violento rialzo della vigilia seguito ad un attacco al principale impianto petrolifero dell'Arabia Saudita sabato scorso. Un attacco condotto con "precisione chirurgica" da almeno 20 droni e svariati missili che potrebbe avere l'Iran come mandante, ma Teheran respinge l'ipotesi al mittente. Trump non sembra voler replicare sul piano militare e preferire cercare la via diplomatica, ...