“Ho pregato per fermare Romina Power” Dramma Al Bano | la confessione è un fulmine a ciel

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) È un’intervista a cuore aperto, quella rilasciata da AlCarrisi (Al) al settimanale ”Voi” diretto da Lorella Ridenti, da domani in edicola. Il cantante di Cellino San Marco ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, ormai cinquantennale e della sua vita privata, in particolare del matrimonio e del divorzio daPower. Non è un mistero che la carriera di AlCarrisi sia iniziata con un’altra delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, Adriano Celentano. Il ‘Molleggiato” faceva parte del clan e con loro era presente anche un giovanissimo Lucio Battisti. Alha ricordato il giorno in cui gli venne consegnata la busta con la comunicazione dell’avvenuto ingaggio e non ha mai dimenticato quell’emozione che gli fece tremare le gambe. ”Quando mi hanno reclutato nel ‘Clan’ di Adriano ...

matteosalvinimi : #Salvini: La settimana scorsa ho visitato il centro di recupero tossicodipendenti fondato da Don Pierino Gelmini e… - Giulicat1512 : RT @BarbaraRita2: @Giulicat1512 @ritadallachiesa @fendente1 Io sono nata in Sicilia, ho sperato,pregato,creduto che questa terra cambiasse.… - sailoruramaki : @minhomejj Questa volta ho pregato San Santagata -