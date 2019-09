Compieta del 19 Settembre 2019

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019) Testo dellaPreghiamo ladel giovedì. La preghiera della notte è intimità con Dio.O Dio, vieni a salvarmi.Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlioe allo Spirito Santo.Come era nel principio, e ora e semprenei secoli dei secoli. Amen. Esame di coscienzaGesù abbi pietà di me, mio Signore, mio Dio, mia Salvezza.Gesù donami la tua gioia, mio Signore, mio Dio, mia Salvezza. Quanto è graziato chi affronta la notte insieme alla persona che ama! Ma per ciascun orante la notte è intimità speciale con il suo Sposo divino.La preghiera diè la preghiera di chi sa che non è mai solo, anche quando dorme in solitudine. InnoAl termine del giorno,o sommo Creatore,vegliaci nel riposocon amore di Padre. Dona salute al corpoe fervore allo spirito,la tua luce rischiarile ombre della notte. Nel sonno delle ...

