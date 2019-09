Wanda Nara | gelo con Costanza Caracciolo | retroscena Tiki Taka

Tiki Taka - Wanda è diventata una semplice spettatrice. La Nara sempre più corpo estraneo del programma : Non esiste un caso Wanda Nara secondo Mediaset. La showgirl infatti è stata confermata a Tiki Taka, dove è tornata dopo la pausa del campionato. Esiste invece un caso Wanda Nara se il punto di osservazione è quello prettamente televisivo.Seduta su uno sgabello, l’agente e moglie di Icardi risulta un corpo estraneo rispetto al resto del cast, posizionato sui due divani ai lati del conduttore. Una differenziazione scenica, ma pure di sostanza, ...

Wanda Nara scherza con Auriemma : “Icardi? Il Napoli ha ancora i soldi in cassa - a gennaio potrebbe…” : Wanda Nara scherza con Auriemma Mauro Icardi adesso è ufficialmente un calciatore del Paris Saint-Germain. Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante ha scherzato con Raffaele Auriemma durante la trasmissione Tiki Taka. Queste le sue parole: “I soldi che il Napoli non ha speso per Icardi sono ancora in cassa, quindi a gennaio potrebbe arrivare qualche sorpresa… (sorride, ndr)”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

De Laurentiis : “Nessun rimpianto per Icardi. Avevo offerto 65 milioni e 12 a Wanda Nara” : “Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi” è il commento del presidente De Laurentiis che però conferma di non aver nessun rimpianto e svela le cifre record offerte all’argentino e da lui rifiutate, anzi nemmeno prese in considerazione. Nessun rimpianto per Icardi. Non avremmo preso Llorente e Milik sarebbe stato scontento Sulla trattativa fallita con Icardi “Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 ...

Maxi Lopez rivede i figli ma l’avvocato di Wanda Nara accusa : Non paga gli alimenti : Nuovo scontro a distanza tra Wanda Nara, che fa parlare il suo avvocato, e Maxi Lopez che finalmente ha rivisto i suoi figli. L'accusa per il calciatore è sempre quella di non pagare gli alimenti per i bambini. La querelle tra Wanda Nara e Maxi Lopez sembra non avere fine. In questi giorni è stato scritto l'ennesimo capitolo di questa triste vicenda, che oltre ai due volti noti vede coinvolti soprattutto tre bambini, i figli che la coppia ha ...

Maxi Lopez riabbraccia i suoi tre figli - l’avvocato di Wanda Nara però lo attacca : “è sparito da 10 mesi” : Il legale della show-girl argentina ha attaccato duramente Maxi Lopez, accusandolo di non pagare gli alimenti ai figli da dieci mesi Un momento tanto atteso, finalmente arrivato dopo tanti mesi di lontananza. Maxi Lopez ha finalmente potuto riabbracciare i propri figli Valentino, Benedicto e Constantino nati dalla relazione con Wanda Nara. Instagram @danielachristiansson I rapporti con la show-girl argentina e il marito Icardi sono ...

Wanda Nara diventerà ancora zia : sua sorella Zaira incinta di un maschietto : Zaira Nara diventerà mamma per la seconda volta e questa volta sarà un maschietto. La sorella minore di Wanda ha svelato il sesso durante una trasmissione televisiva mostrando la sua ecografia a tutto il pubblico. Wanda Nara è famosa in Argentina e molto famosa in Italia, mentre la sorella Zaira è una vera e propria star in patria. La conduttrice e showgirl, sorella minore della moglie e agente di Icardi l'ha recentemente intervistata per ...

Le notizie del giorno – Club indagato per frode fiscale - N’Koulou allo scoperto - i retroscena di Wanda Nara : Club indagato PER frode fiscale – Sono ore calde per quanto riguarda il mondo del calcio, non solo le grandi piazze anche nelle categorie inferiori si verificano fatti che in poco tempo arrivano alla ribalta della cronaca. E’ quanto successo oggi, nel dettaglio la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per un importo complessivo di 225 mila euro nei confronti (DETTAGLI) N’KOULOU ...

Icardi - Wanda Nara vuota il sacco : "La Juve su Mauro - ma..." : A telenovela ormai conclusa, Wanda Nara, la moglie-procuratrice dell'ex capitano dell'Inter e neo-attaccante del Psg Mauro Icardi, ha deciso di rivelare tutti i retroscena della rottura con la società meneghina ed è un fiume in piena. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda non ci

Wanda Nara : “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non sono io la cattiva. Sono quella che l’ha risolta” : Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei: Wanda Nara, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di Mauro Icardi, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che ...

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Inter - Wanda Nara rompe il silenzio : “Icardi ha rifiutato la Juventus” - tutti i retroscena sulla vicenda più calda dell’estate : “Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di Mauro? Il suo bene e’ il mio”. Lunga Intervista a Wanda Nara pubblicata sulle pagine del ‘Corriere della Sera’, la moglie ed agente rompe il silenzio su Mauro Icardi, passato in prestito dall’Inter al Paris Saint Germain. “Non e’ un divorzio. Mauro e ...

Wanda Nara : “Il Psg è la soluzione peggiore - solo per amore di Mauro” : Wanda Nara non è contenta della soluzione Psg eppure, lo ha fatto per Mauro, come tutte le sue scelte. Lei resterà a Milano con i bambini , mentre Mauro potrà dedicarsi a ritrovare la forma e giocare a Parigi «Tra tutte le opzioni che ci sono capitate sul mercato, il Psg è stata la peggiore, perché mi costringe a viaggiare con i miei ragazzi. Ma ho pensato a mio marito, tutto quello che faccio è per l’amore che provo verso di lui. Molti club ...