Quella volta che Mario Rui fece una grande partita

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) (dedicato a Britos, lui sa perché)cheRuiunac’era un meraviglioso settembre di Napoli con uno stadio rifatto, uno stadio azzurro. I fidanzatini lasciatisi durante l’estate tornarono insieme, le frolle e le ricce smisero per qualche istante di litigare, fondendosi in deliziose riccefrolle ma anche frollericce per non creare dissapori. Lo stadio era zeppo di gente meravigliosa e vuoto di qualche ormai sempre più strana assenza, ma non importava, perchéRui avrebbe fatto unacheRuiunail fenomeno Salah sembrò un centrocampista troppo avanzato, un’ala fuori posto, un’ala tattica senza tattica, un terzino spintosi troppo avanti, un uomo disorientato e – qualche– lento.lì,Rui (colui che stava facendo la) si produsse in un paio di ...

