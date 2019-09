Una cena per contarsi

La Regione Lazio verso Una maggioranza Pd-M5S. E si aprono nuovi scenari : Il "matrimonio" Pd-M5S nel Lazio potrebbe consumarsi a strettissimo giro di posta e portare la Regione verso un allargamento della maggioranza. È emerso oggi alla Pisana dove la nuova situazione politica italiana scaturita dalla formazione di un nuovo governo M5s-Pd, è stata oggetto di una seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio richiesta dai consiglieri del centrodestra. Tra i protagonisti la capogruppo del Movimento 5 stelle, ...

Una donna cerca di offrire la cena a un gruppo di senzatetto ma il ristorante li caccia : Shannon Gridley, 44enne di Louisville, nel Kentucky, si trovava alla guida della sua auto quando, attraversando un sottopassaggio, ha notato un gruppo di senzatetto. “È un luogo dove di solito trovano riparo”, ha raccontato la donna a Whas Tv. E Shannon ha deciso di aiutare quelle persone: “Mi sono avvicinata e ho chiesto loro se avessero fame, ovviamente hanno risposto di sì”. Così la donna ha invitato 20 persone in un ...

Michelle Hunziker : “Gelosa di Tomaso Trussardi - feci Una scenata a un donna che ci aveva provato” : Michelle Hunziker non nasconde la profonda gelosia nei confronti del marito Tomaso Trussardi. Ne diede pubblicamente prova in un’occasione che risale a qualche tempo fa, quando una donna pensò bene di avvicinarsi all’imprenditore davanti alla moglie: “Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, l'ho gentilmente accompagnata fuori dal locale”.Continua a leggere

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro Una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

Giulia De Lellis rivela : "Ho conosciuto Iannone a Una cena e c'era anche Damante" - : Francesca Galici Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è stato quasi amore a prima vista ma quando si sono incontrati per la prima volta erano entrambi ancora fidanzati e con loro c'era anche Andrea Damante Giulia De Lellis è la protagonista della cover di F in edicola questa settimana. Ormai è risaputo che l'influencer sia in uscita con il suo primo libro interamente dedicato alla fine della relazione con Andrea Damante. Già da ...

Ford vs Ferrari : Una nuova pellicola mette in scena la grande sfida del ‘66 : Un film, diretto da James Mangold e in arrivo nei cinema il 14 novembre, sul mondo della corse ma anche e soprattutto sul rapporto prima di stima reciproca e poi di profonda amicizia tra il pilota Carroll Shelby e il designer Ken Miles

Incendi - tsUnami e nubi di zolfo : lo scenario apocalittico che condannò a morte i dinosauri : Uno scenario apocalittico condannò a morte i dinosauri: lo ha scoperto uno studio pubblicato su “Pnas“, la rivista dell’Accademia Americana delle Scienze, condotto da Sean Gulick, dell’università del Texas ad Austin, basato sui dati della campagna di perforazione del cratere di Chicxulub, sotto la penisola dello Yucatan. L’analisi delle rocce nel cratere generato dell’impatto dell’asteroide caduto 66 ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 - tra Una settimana va in scena il penultimo appuntamento a Riva del Garda : La classifica provvisoria del GC32 Racing Tour 2019 vede una lotta a due al vertice fra Oman Air e i veterani di Coppa America di Alinghi di Ernesto Bertarelli Fra una settimana ricomincia la battaglia del GC32 Racing Tour 2019 con il penultimo appuntamento della stagione, che si svolgerà su uno dei campi di regata più amati e più competitivi per delle barche ultra performanti come i catamarani volanti GC32. Riva del Garda e il suo club ...

Una storia di coraggio a Segesta - in scena 'Pina Volante : Giusi Barraco a muso duro' : In occasione dell'iniziativa "Teatro sul Territorio", inserito nell'ambito del Calatafimi-Segesta Festival Dionisiache 2019, andrà in scena nel suggestivo Teatro Antico di Segesta (TP), mercoledì 4 settembre alle 19:45, lo spettacolo intitolato "Pina Volante: Giusi Barraco a muso duro". La messinscena è spirata alla vita di una donna coraggiosa che sfida ogni giorno le difficoltà di una malattia invalidante con forza e determinazione e che sarà ...

Monica Bellucci confessa : “Oggi ci penserei due volte prima di accettare Una scena di stupro così potente” : “Quando mi chiedono di fare un film penso molto a come le mie figlie possano reagire, sia loro che il loro contesto di quando vanno a scuola. Oggi ci rifletterei due volte prima di accettare una cosa così potente“. A rivelarlo è Monica Bellucci alla Mostra del Cinema di Venezia, durante un incontro riservato con i giornalisti al Lido, commentando la riedizione senza tagli del suo film più scabroso, Irreversible, in cui recitò insieme ...

Formula 1 - Prost svela i retroscena dell’addio di Hulkenberg : “ci ha fatto Una richiesta che non potevamo esaudire” : Il CEO Renault ha rivelato quelli che sono stati i motivi che hanno spinto la Casa di Enstone ha scegliere Ocon al posto di Hulkenberg Settimana di annunci in Formula 1, con la conferma di Bottas in Mercedes e il passaggio di Ocon in Renault al posto di Hulkenberg. Movimenti annunciati che non hanno però evitato discussioni e chiarimenti, come quello messo in atto da Alain Prost ai microfoni di Canal Plus, parlando proprio dell’addio ...

Thailandia - 69enne uccide un ex compagno di classe a Una cena dopo 50 anni : Una terribile tragedia si è verificata sabato scorso in Thailandia, precisamente in un locale della città di Ang Thong, nella zona centrale del Paese. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale, un 69enne del posto, Thanapat Anakesri, ha fatto fuoco verso un ex compagno di classe, Suthat Kosayamat, uccidendolo. Subito dopo aver compiuto il misfatto l'uomo si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce, ed è attualmente ...

I retroscena di Blogo : Lino Guanciale a Una vita per cantare ? : L'appuntamento è previsto per i sabati sera del prossimo autunno, precisamente 3, sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Parliamo dello spettacolo musicale Una vita per cantare che la Rete 1 della televisione pubblica dedicherà al mondo dei cantautori italiani. Sarà una lunga ed intensa cavalcata nelle canzoni scritte e portate al successo da alcuni dei cantautori più celebri che hanno calcato le scene del mondo canoro ...

Dopo le critiche - Harry e Meghan abbandonano i jet privati per Una tranquilla cena al pub (con Archie) : Dopo essere stati al centro delle polemiche per aver utilizzato aerei privati durante i loro spostamenti, il principe Harry e Meghan Markle optano per una tranquilla cena al pub. I duchi di Sussex si trovavano a Winkfield, un paesino nel sud-est dell’Inghilterra per una vacanza di due giorni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la coppia reale non è stata notata dagli altri commensali del Rose & Crown e si è ...