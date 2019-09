Roma | Totti | “Finalmente una vittoria Inzaghi? Non gli do consigli sennò mi dicono che

FRANCESCO TOTTI/ Ilary Blasi : "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato - pulisce pure..." : Ilary Blasi parla di FRANCESCO TOTTI a Verissimo. "Dopo l'addio alla Roma l'ho adottato, pulisce pure...", ha scherzato. E sul futuro del marito rivela...

Totti vola in Argentina da De Rossi - l’ex dirigente della Roma atteso a Buenos Aires [DETTAGLI] : Le strade di Totti e De Rossi potrebbero riunirsi. Almeno per qualche giorno. I due ex capitani della Roma potrebbero ritrovarsi in Argentina, De Rossi da calciatore e Totti da spettatore in occasione della semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. A confermarlo è Nicolás Burdisso, attuale direttore sportivo del Boca Juniors, ai microfoni di CNN Argentina: “Totti mi ha chiamato perché vuole venire a vedere una ...

Roma - Totti promuove Mkhitaryan : “Può portare qualità e quantità”. Poi si parla di Pellegrini e Aquilani : “Mkhitaryan può portare tanta qualità e anche quantità alla Roma. Spero che si adatti subito al calcio italiano. A Roma sarà apprezzato: ha tanta tecnica e molta voglia di far bene”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Lorenzo Pellegrini è un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Alberto Aquilani è un amico: speriamo che faccia ...

Francesco Totti ricercato… per un reality Amazon! L’ex calciatore della Roma parteciperà a “Celebrity Hunted” : Francesco Totti parteciperà al reality Amazon ‘Celebrity Hunted’: l’ex calciatore della Roma sarà un ‘ricercato’ che dovrà sfuggire ad una squadra di ‘cacciatori’ Ritiratosi ormai da 2 anni, conclusa senza grandi soddisfazioni una prima parte di carriera da dirigente, nel prossimo futuro Francesco Totti si dedicherà a qualche apparizione in tv. L’ex capitano della Roma, stando a quanto ...

Il maltempo su Roma distrugge il giardino di Casa Totti - ecco il video di Ilary Blasi : Il maltempo su Roma distrugge il giardino di Casa Totti: danni ingenti per la Casa in cui vivono il campionissimo simbolo della Roma e sua moglie Ilary Blasi. Proprio una serie di video pubblicati su Instagram dalla prossima conduttrice di "Euro Games", mostrano i danni ad inventario della Casa della coppia.Continua a leggere

Totti diventa ‘Santo Pupone’ : ex capitano Roma protagonista spot ‘Romolo+Giuly’ : Roma. Totti ‘SANTO PUPONE’ CON CUCCHIAIO LEGNO IN spot ‘ROMOLO+GIULY’ /FOTO Roma – Pupone, ottavo Re di Roma, capitano. E da oggi anche Santo. Francesco Totti, nei panni di Santo Pupone da Porta Metronia, e’ il protagonista dello spot web della serie tv ‘Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana’ che anticipa la seconda stagione in onda dal 16 settembre alle 21.15 su Fox (Sky, 112). Il ...

Lazio-Roma - oggi un ‘sapore’ diverso : è il primo derby senza Totti e De Rossi - l’ultima volta… : Lazio-Roma. Punto. Lazio-Roma è la massima espressione calcistica della romanità. Una stessa città, la città eterna, due tifoserie (che vivono insieme tutti i giorni e si incontrano tutti i giorni), uno stadio ribollente di passione. Ma Lazio-Roma non è soltanto il derby dei romani tifosi, ma anche dei romani calciatori. Ne sono passati tanti nel corso della storia, gli ultimi saranno Pellegrini e Florenzi. Ma due prima di loro, non due ...

Serie A - l’analisi di Francesco Totti : “scudetto alla Juventus - Roma più forte della Lazio. Il mio futuro sarà…” : Francesco Totti svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato di Serie A: scudetto alla Juventus, Roma più forte della Lazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro… Francesco Totti è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano della Roma, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dalla posizione di dirigente giallorosso, per i ben ...

Edin Dzeko rinnova con la Roma : Francesco Totti approva! : Edin ha rinnovato il suo contratto con la Roma. L’annuncio in un comunicato del club giallorosso. “L’AS Roma è lieta

La frecciata di Strootman : “De Rossi e Totti erano la Roma” : “De Rossi e Totti erano la Roma, ma la proprieta’ ha deciso cosi’, ha cambiato strada. Spero che Daniele possa fare bene in Argentina”. Sono le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Roma Kevin Strootman, oggi al Marsiglia che commenta così il doppio addio di De Rossi e Totti alla Roma che hanno portato la contestazione da parte dei tifosi gialloRossi. “Sara’ un futuro diverso per il club ...

Floris : “La Roma è una passione nonostante Pallotta. Al mio matrimonio avevo il tavolo Totti” : Il Fatto Quotidiano intervista Giovanni Floris, giornalista conduttore di “DiMartedì”, su La7. Una lunga chiacchierata sulla sua professione, sulla passione per il giornalismo e anche sulle passioni giovanili, tra le quali c’è il calcio. Abitualmente schivo, Floris dice di non amare parlare di se stesso: “Sono solo uno che si prepara e ha una trasmissione” Il giornalista racconta la sua formazione giovanile, la laurea in Scienze Politiche (110 e ...

Roma - Zaniolo : “Non sono Totti - ma spero un giorno di diventare bravo come lui” : “Non sono Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. L’unico modo che ho per farlo è lavorare duro ogni giorno in allenamento, fidarmi dell’allenatore e poi portare tutto questo in campo davanti ai tifosi. Poi saranno loro a decidere“. Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo parla al magazine inglese “These football Times”. “De Rossi? E’ un leader, una persona fantastica, è ...

La passeggiata di Ilary Blasi infiamma Roma : il mini abito fa girare la testa a Totti (FOTO) : A spasso per la Capitale insieme al marito, la conduttrice sfoggia un tubino da urlo. E i flash dei paparazzi si sprecano

Francesco Totti - l’interrogazione del prete spiazza l’ex capitano della Roma. Lo show alle nozze della cognata : Ilary Blasi ha pubblicato sul proprio profilo instagram un breve video girato duramnte la cerimonia nuziale della sorella Silvia. Il protagonista del filmato però è Francesco Totti che viene letteralmente interrogato dal prete sul significato del matrimonio, tra le risate dei presenti. “Ma siamo su Scherzi a parte?” chiede a un certo punto l’ex capitano della Roma L'articolo Francesco Totti, l’interrogazione del ...