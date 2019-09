Operazione antimafia Octopus | la mafia gestiva i buttafuori nei locali notturni

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 17 settembre 2019) Nel corso dell’questa mattina a Palermo I carabinieri hanno arrestato 11 persone accusate a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di persone legate al mondo della criminalità organizzata di Palermo e Provincia. Gli arresti sono stati disposti dalla dda di Palermo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Palermo I carabinieri hanno scoperto un vasto giro di interessi e di estorsioni all’interno di alcunidel Palermitano. Laa questi imponeva in particolare la gestione deiche in molti casi dovevano essere quelli scelti da Cosa nostra. Gli indagati pretendevano inoltre un quantum economico ai danni dei. L’imposizione avveniva con minacce e con il metodo mafioso. Le intercettazioni hanno consentito di fare emergere numerose estorsioni nei ...

