Grande Fratello Vip | Scialpi furioso | Cachet ridicolo Poi svela la partecipazione di

“Ho perso tutto”. Cristina Plevani del primo Grande Fratello lo confessa apertamente : Vi ricordate la prima edizione del Grande Fratello? Fu un esperimento sociale pazzesco che lasciò sgomenti pubblico e concorrenti. Il pubblico era stupito di essere così tanto interessato alla vita degli altri. I concorrenti, una volta usciti, erano ancor più stupiti che la loro vita fosse di interesse pubblico. Fu un successo. E, negli anni a seguire, non fu mai più lo stesso successo di quella prima edizione, quella in cui i concorrenti erano ...

Grande Fratello - svelato il retroscena (che nessuno conosceva) sulla prima edizione : Erano gli anni Duemila quando il Grande Fratello sbarcò per la prima volta nella tv italiana, rivoluzionandola per sempre. Quest’anno il format ha compiuto vent’anni nel mondo e ben diciannove in Italia, dove la prima edizione ottenne un successo senza precedenti. Oggi per tanti telespettatori e per chi fa televisione, il primo Grande Fratello è un vero e proprio mito. Quando Cristina Plevani, Pietro Taricone e gli altri concorrenti ...

Grande Fratello festeggia il ventennale con una clip che ricorda Pietro Taricone : Era il 16 settembre 1999 quando il Grande Fratello andava in onda per la sua primissima puntata in Olanda, segnando così l'inizio di un cambiamento epocale per la televisione. E, l'anno successivo (il 14 settembre 2000 su Canale 5, ndr), veniva trasmessa in Italia la prima edizione del Gf made in Italy, che vanta un cast di concorrenti ancora molto amati dal Grande pubblico. Per il ventennale del noto reality show, l'account ufficiale del Grande ...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del Grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Grande Fratello - 20 anni : clip omaggio per Pietro e Cristina. Fan : “Unico” : Il Grande Fratello compie 20 anni. Lo show lancia una clip omaggio a Pietro Taricone e Cristina: è pelle d’oca. I fan gongolano e scatta l’appello a Mediaset. La Plevani spiega in che rapporti sono rimasti i concorrenti della prima edizione Tanti auguri al Grande Fratello che oggi compie esattamente 20 anni. Era infatti il […] L'articolo Grande Fratello, 20 anni: clip omaggio per Pietro e Cristina. Fan: “Unico” ...

Grande Fratello VIP 4 - Scialpi dice no? "Mi hanno offerto un cachet che si dà agli sconosciuti" (VIDEO) : Si arrestano i rumors sulla possibilità di vedere Scialpi tra i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello VIP? Così sembra dopo il suo ultimo post. Il cantante si scaglia contro il programma con un video pubblicato sul suo profilo Instagram affermando di aver ricevuto la richiesta di partecipare ma con un basso cachet e lo esprime senza mezzi termini: Ciao ragazzi ormai è quasi ufficiale, quasi, dirò di no al Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - lo sfogo di Scialpi che si autoumilia : "Forse per loro valgo poco" : Scialpi è un uomo distrutto. Il cantante si sfoga sui social contro il Grande Fratello Vip. Un lamento senza pari. “Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti“, spiega su Instagram, “Mentre so che trattano compensi da capogiro, evidentemente per il Grande Fratello Vip non valgo un gran

Grande Fratello Vip - cantante rifiuta e si sfoga : “Cachet misero!” : Scialpi rifiuta il Grande Fratello Vip e svela un retroscena sul cachet Non manca molto per l’inizio della quarta stagione del Grande Fratello Vip, fiore all’occhiello della programmazione di Mediaset e della rete ammiraglia del Biscone. Il reality show più spiato dagli italiani andrà in onda a metà novembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Sono stati diversi i Vip che sono stati provinati, tra cui Scialpi, cantante diventato ...

Il Grande Fratello compie 20 anni : Il Grande Fratello compie 20 anni. Brother, il format del Gruppo EndemolShine che ha cambiato per sempre la Tv, compie 20 anni. Il 16 settembre 1999

Grande Fratello Vip - Benedetta Mazza derubata : "I miei auguri a questa infelice persona" : "Sono montata su un Italo con due valigie, oltre che la mia borsa. Insomma ve la faccio breve… mi hanno rubato la valigia che guarda caso aveva all’interno buona parte dei miei averi. Io prendo tutto con filosofia anche se i miei migliori auguri vanno a quest’infelice persona che spero che con borsa

Grande Fratello - Cristina Plevani e la verità sulla prima edizione : "Perché mi hanno fatto vincere" : "Non mi sarei mai televotata": Cristina Plevani, intervistata dal Corriere della Sera, ricorda così se stessa vincitrice della storica prima edizione del Grande Fratello. Un tornado che ha sconvolto la tv, ma anche le vite e le carriere di quegli ormai mitici quanto ingenui concorrenti. "Dentro la C

Grande Fratello - la rivelazione dell'ex dirigente Mediaset : "Contro la morale" - non doveva andare in onda : Il format del Grande Fratello compie 20 anni (prima volta in tv in Olanda, 16 settembre 1999) ma pochi sanno che in Italia sarebbe potuto non arrivare mai. Perlomeno, non su Mediaset o non con quella portata storica. A rivelarlo, sul Corriere della Sera, un'intervista di Leonardo Pasquinelli, che al

Grande Fratello - Cristina Plevani : "Ho perso un sacco di contratti e possibilità" : Vent'anni fa andava in onda la prima puntata nel mondo del Grande Fratello. Il reality è arrivato da noi nel 2000, con la conduzione di Daria Bignardi. A vincere il montepremi di 250 milioni di lire fu la bagnina Cristina Plevani, che ha raccontato al Corriere della Sera: "Dentro la casa non avevo percezione di nulla. non avevamo idea dei milioni di persone che ci guardavano, non immaginavamo l'impatto che il reality aveva sia dal punto di ...

Grande Fratello - Leonardo Pasquinelli (ceo Endemol Shine Italy) : "Inizialmente volevano trasmetterlo in seconda serata su Italia1" : Il 16 settembre 1999 andava in onda per la prima volta al mondo nei Paesi Bassi il Grande Fratello, poi diventato un reality esportato in tutto il globo. Da noi è arrivato il 14 settembre del 2000, con la conduzione di Daria Bignardi.Intervistato dal Corriere della Sera, Leonardo Pasquinelli, allora a capo dell'intrattenimento a Mediaset ma oggi amministratore delegato di Endemol Shine Italy, ha dichiarato al Corriere della Sera: "Ci fu una ...