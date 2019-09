Ambiente | bonificate 42 discariche in 27 mesi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) Due anni e mezzo di lavoro, 42 siti in tutta la penisola (34 più gli 8 siti regolarizzati al vaglio dell’Ue), restituiti ai territori. Ad oggi, su 81consegnate nelle mani del Commissario di Governo per la bonifica dei siti inquinati, più della metà sono stati portati fuori dalla procedura di infrazione permettendo all’Italia di risparmiare 16 milioni e 800mila euro ogni anno negli ultimi due. La sanzione si è ridotta dai 42milioni ogni seidel 2014 agli attuali 8 milioni. E’ questo il risultato del lavoro della Struttura di missione, istituita a marzo 2017, per azzerare il debito contratto con l’Europa. A guidare la task force insediata presso il Cufa (Comando Unità Forestale e Agroalimentare), il Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà attraverso le attività effettuate con la squadra creata ad hoc e messa a disposizione del ministero dell’dall’Arma dei ...

