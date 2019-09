Stop a La vita in diretta | ecco perché non va in onda oggi

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 settembre 2019) Lunedì 16 settembre Lain, storico programma pomeridiano di Rai1, non va in. Al posto di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ci saranno Flavio Insinna e Francesca Fialdini (quest’ultima ha condotto l’edizione della scorsa stagione con Tiberio Timperi) che trasmetteranno dalla scuola primaria Mariele Ventre dell’Aquila il programma Tutti a scuola, con cui tradizionalmente la Rai inaugura l’anno scolastico. Niente blocco dello show quindi, nonostante le polemiche pre-partenza per la sostituzione dei conduttori, ma un semplice cambio di palinsesto legato solo alla giornata del 16 settembre. Laintornerà regolarmente incon Cuccarini e Matano dal 17 settembre. Tutti a scuola, il programma che sostituisce LainTutti a scuola andrà ina partire dalle 16.35 alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del ...

agneenga_ : RT @_chimochi_: Mi manda in bestia il solo pensiero di lui che si dev’essere giustificato con la Bighit solo per essere uscito con degli am… - purplingbts : RT @_chimochi_: Mi manda in bestia il solo pensiero di lui che si dev’essere giustificato con la Bighit solo per essere uscito con degli am… - cristiinafloris : RT @_chimochi_: Mi manda in bestia il solo pensiero di lui che si dev’essere giustificato con la Bighit solo per essere uscito con degli am… -