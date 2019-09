Caccia ai pianeti gemelli della Terra | K2-18b è speciale | per 2 circostanze fortunate

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019) Negli ultimi anni ladi mondi simili al nostro è stata una storia costellata di prime volte: il primo pianeta potenzialmente abitabile, la primagemella, il primo esopianeta con tracce d’acqua. Questa settimana il record assoluto è spettato a K2-18b, un pianeta extrasolare distante 110 anni luce da noi descritto lo scorso 11 settembre sulle pagine di Nature Astronomy. Si è parlatoprima scopertapresenza di vapore acqueo nell’atmosfera di un mondo distante. In realtà – spiega Global Science – in questo caso il primato non sta tanto nella presenza di acqua, ingrediente già ipotizzato in alcuni degli oltre 4mila esoscoperti fino ad oggi. Ciò che rende K2-18b tantoè la combinazione di due: da un lato appunto il vapore acqueo, dall’altro l’appartenenza alla cosiddetta zona abitabile. Si tratta di una condizione ...

