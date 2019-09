Sassari | ragazza di 24 anni muore per meningite

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Questa notte, poco dopo mezzanotte, unadi 24originaria della provincia diè morta a causa di una. La giovane era stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di, già in condizioni disperate, da un' ambulanza del 118 poche ore prima, ed era stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione della struttura, ma, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per riuscire a salvarle la vita, laè deceduta poco tempo dopo la mezzanotte. Da quanto appreso, lasarebbe morta permeningococcica, che non ha lasciato scampo alla giovane....

