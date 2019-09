Cda Rai | nel mirino il calo di ascolti di Rai1

Fonte : blogo

(Di venerdì 13 settembre 2019) Nel corso della giornata di ieri in viale Mazzini si è tenuto un cda di ben sette ore con dieci punti all'ordine del giorno. Nonostante la scaletta molto ampia, la consigliera in quota Pd Rita Borioni ha introdotto alla fine della riunione il tema deldidima anche del Tg1 durante le dirette sulla crisi. La discussione proseguirà i quanto è stata chiesta una nuova verifica dei dati, come scrive il Corriere della Sera.Nelè finita quindi la direttrice della rete ammiraglia Teresa De Santis. Repubblica aggiunge che secondo la consigliera in quota Movimento 5 Stelle Beatrice Coletti, "la colpa è della scarsa qualità dei programmi".Cda Rai, nelildidipubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2019 06:46.

