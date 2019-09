Anticipazioni Live-Non è la D' Urso | ospiti Mickey Rourke e la Michelazzo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sabato 15 settembre, inizia la nuova edizione del fortunatissimo format-Non è la D'. La prima puntata dello show sarà "affollata" da un parterre pieno dimolto attesi. Ad annunciarli è stata la stessa padrona di casa del salotto, nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5. L'ospite internazionale che sarà presente alla prima puntata del talk show è, attore hollywoodiano famosissimo per essere il bello e tenebroso di "Nove settimane e mezzo" con Kim Basinger, ora irriconoscibile per via dei numerosi ritocchi di chirugia estetica, ai quali si è sottoposto. Poi ci sarà Elianache presenterà per la prima volta il suo nuovo fidanzato in carne ed ossa di nome Daniele e la sua ex collega Pamela Perricciolo. Prima puntata di-Non è la D': gli argomenti principali Stando a quanto rivelato da Gossip e Tv, Elianae Pamela Perricciolo ...

