28 persone sono state arrestate in Calabria in un’operazione contro la ‘ndrangheta

Alle Bahamas ci sono 1.300 persone disperse a causa dell’uragano Dorian : A quasi due settimane dal passaggio dell’uragano Dorian Alle Bahamas ci sono circa 1.300 persone disperse. Lo ha annunciato il portavoce della protezione civile locale, Carl Smith; dopo una sua dichiarazione di alcuni giorni fa in cui aveva detto che

Almeno 50 persone sono morte nel deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Il governo della Repubblica Democratica del Congo ha detto che Almeno 50 persone sono morte e altre 23 sono state ferite nel deragliamento di un treno nella provincia di Tanganyika, nel sudest del paese. L’incidente, di cui non si conoscono ancora

Metro Roma - incidenti scale mobili Barberini e Repubblica : arrestate quattro persone - due sono dipendenti Atac : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il...

Yacht si ribalta nel porto di Genova : evacuate le persone a bordo. Ci sono feriti : Uno Yacht ribaltato nel porto di Genova. È successo alle 19 di oggi martedì 20 settembre. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco che hanno pubblicato il video sul profilo twitter...

Yacht si ribalta nel porto di Genova : evacuate e persone a bordo. Ci sono feriti : Uno Yacht ribaltato nel porto di Genova. È successo alle 19 di oggi martedì 20 settembre. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco che hanno pubblicato il video sul profilo twitter...

Sono stati identificati tutti i resti delle persone morte nell’incidente aereo in Etiopia - avvenuto sei mesi fa : Il capo della polizia etiope Endeshaw Tassew ha detto che Sono stati identificati tutti i resti delle 157 persone morte nell’incidente del Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines, precipitato in Etiopia il 10 marzo del 2019. Tassew ha spiegato

Almeno 31 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 31 persone sono morte e 100 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Almeno 16 persone sono morte a Kerbala - in Iraq - nei festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura : Almeno 16 persone sono morte e 75 sono state ferite a Kerbala, in Iraq, durante i festeggiamenti per la festa musulmana dell’Ashura, che ricorda l’uccisione dell’imam al-Husayn ibn Ali, nipote di Maometto, e dei suoi seguaci da parte dell’esercito del

Tre persone sono morte in una sparatoria a Dordrecht - nei Paesi Bassi : Tre persone sono morte e una è stata ferita in una sparatoria a Dordrecht, nei Paesi Bassi. Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che l’autore della sparatoria sarebbe un poliziotto, che avrebbe ucciso la sua famiglia e che si sarebbe

Sono state salvate tutte le 4 persone ancora a bordo della nave che si era rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha salvato anche la quarta e ultima persona rimasta a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. L’ultimo salvataggio è avvenuto a ore di

Sono state salvate 3 delle 4 persone ancora a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha detto di aver salvato due delle quattro persone che erano rimaste a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono al momento in

Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della Golden Ray, la nave che si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della

Cinque persone sono morte in Corea del Nord e tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling : Almeno Cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato NordCoreana KCNA. La grande perturbazione ha anche attraversato parte della Corea del Sud, causando la morte di tre

I talebani hanno rivendicato un attacco compiuto a Kabul questa mattina in cui sono state uccise 12 persone : I talebani hanno rivendicato un attacco che questa mattina a Kabul, in Afghanistan, ha ucciso 12 persone: 10 civili, un soldato statunitense e un soldato rumeno. L’attacco è stato fatto con un’autobomba che è esplosa nel quartiere di Shash Darak, un’area