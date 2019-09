Ricercatori FBK vincono il premio Amazon con una soluzione di intelligenza artificiale

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Con un sistema informatico innovativo basata sull’, idella Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento si sono aggiudicati il“AWS Machine Learning Award” assegnato daper le tecnologie più promettenti nel settore. Lasviluppata dall’Unità MT (Machine Translation) della FBK rappresenta una notevole evoluzione rispetto alla tecnologia corrente e permette di acquisire un segnale audio in una lingua per realizzare direttamente la traduzione automatica scritta in un’altra lingua. Questo significa ad esempio che un utente potrebbe seguire la diretta streaming di un evento con l’audio in inglese e al tempo stesso vedere comparire i sottotitoli generati automaticamente in italiano. “La grande maggioranza dei contenuti video prodotti quotidianamente è in inglese”, spiega Marco Turchi, responsabile dell’Unità MT e autore del progetto con ...

