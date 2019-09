La moda assurda della Battle Royale in videogiochi che non c’entrano niente

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) (Foto: Civilization VI) Civilization VI ha introdotto di recente una nuovalità chiamata Red Death che altro non è che unaossia una sfida all’ultimo sangue tra giocatori dove ne rimarrà soltanto uno. È la ricetta vincente che ha fatto letteralmente esplodere Fortnite e Pugb, giusto per fare i due nomi più famosi. Il problema è che questalità di gioco non c’entra davvero nulla con lo spirito di Civilization VI, che è solo l’ultimo di una serie di videogame che si sono un po’ snaturati per andare incontro alladel periodo. Si può giocare allalità Red Death gratuitamente soltanto dal pc. Ambientata in una landa dopo un disastro nucleare, tra rovine e acque pericolose, ci si troverà all’interno di un anello radioattivo che man mano si restringe raggruppando a sé i giocatori (da 2 a 12) costretti a muoversi. Si potrà scegliere ...

Francesca_NOB : RT @tessagelisio: 'Prigionieri' in lussuose ville della penisola araba e sfoggiati come trofei dai ricchi proprietari. E’ la triste sorte… - fouriousandfast : RT @tessagelisio: 'Prigionieri' in lussuose ville della penisola araba e sfoggiati come trofei dai ricchi proprietari. E’ la triste sorte… - loreienzu : RT @tessagelisio: 'Prigionieri' in lussuose ville della penisola araba e sfoggiati come trofei dai ricchi proprietari. E’ la triste sorte… -