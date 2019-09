Donna dopo una lite con il marito lo lega ad una sedia e quello che gli fa è terribile

Donna per cinque anni nasconde i due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavora : Una Donna, sicuramente non stabile psicologicamente, ha nascosto per cinque lunghi anni i suoi due figli morti subito dopo il parto nel freezer del supermercato dove lavorava. A scoprire l’orrenda azione della Donna è stato un cliente del supermercato che subito ha avvisato la polizia locale. Il ritrovamento dei due neonati è avvenuto in una cittadina russa e a darne notizia è stata l’agenzia Itar Tass. Le forze dell’ordine stanno ...

Donna di 49 anni muore improvvisamente dopo aver vomitato sei volte in soli 50 minuti : Una morte improvvisa quella di una Donna di 49 anni avvenuta sotto gli occhi atterriti della figlia. La Donna come ogni giorno si era alzata alle sei di mattina ma era pallidissima. La figlia le aveva detto di tornare a letto ma la Donna non ne aveva voluto sapere ma dopo qualche minuto aveva iniziato a vomitare. La Donna aveva vomitato per sei volte in 50 minuti, poi aveva perso i sensi e non si era più risvegliata. La ...

Italia - le voci dei protagonisti dopo il successo contro la Finlandia : da Immobile (polemico) a Donnarumma : “Si sono dette tante cose in questi due anni, ma sono rimasto sereno, ho fatto una buona partita, siamo felici, abbiamo giocato tutti una buona gara, stiamo partendo alla grande dopo il mancato Mondiale”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Nazionale e della Lazio, Ciro Immobile, alla Rai, dopo il successo per 2-1 sulla Finlandia a Tampere. “Si cercava sempre di creare un caso intorno a me anche con il ...

Orrore nel casolare - dopo l'incendio trovata Donna carbonizzata : ipotesi e sospetti : Sotto le macerie di un casolare andato a fuoco due notti fa a Castello d'Argile, non lontano da Bologna. Il cadavere sarebbe...

Donna ordina on line un bimby ma quello che accade dopo è pazzesco : Una Donna ha fatto un acquisto on line: un bimby dal valore di 640,00 euro che avrebbe pagato alla consegna della merce. L’ordine è partito e il giorno della consegna il fattorino le ha consegnato un pacco. Per fortuna la Donna, prima di pagare e congedare il fattorino ha voluto aprire davanti a lui il pacco. All’interno c’era una confezione di acqua Guizza. Questa vicenda è accaduta a Loria. A quel punto la Donna non ha più pagato al ...

27enne subito dopo il parto invecchia precocemente tanto avere l’aspetto di una Donna anziana : Una donna di 27 anni che si chiama Hu Jubhua, per cause ancora sconosciute, subito dopo il suo primo parto ha assunto le sembianze di una donna anziana. La 27enne cinese ha partorito più di 7 anni fa ma da allora i medici non sono riusciti a comprendere cosa le fosse successo e come poterla aiutare. La donna è caduta in depressione e ha tentato più volte il suicidio. Un chirurgo estetico recentemente si è offerto di sottoporla a ...

Australia - Donna muore dopo essere stata aggredita da un gallo nel suo pollaio : Una terribile tragedia si è verificata in Australia meridionale, dove negli scorsi giorni una donna anziana è deceduta dopo essere stata aggredita da un gallo. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, pare che la signora si sia recata nel pollaio per raccogliere alcune uova, quando all'improvviso la stessa è stata aggredita dal volatile. L'animale ha bucato con il suo becco una vena varicosa che la signora aveva probabilmente sulla ...

Malasanità - a una Donna di 28 anni le trapiantano i polmoni ma muore dopo alcuni mesi - la scoperta dei genitori è shoccante : Una ragazza di 28 anni, Lyndsey Scott, è morta dopo qualche mese da un’operazione molto pericolosa e rischiosa, il trapianto dei polmoni. Ma come è stato raccontato dal Daily Mail, i genitori della ragazza hanno scoperto qualcosa di sconcertante. I genitori hanno scoperto che i polmoni trapiantati appartenevano a un accanito fumatore. I genitori della ragazza hanno subito divulgato la notizia. Il padre, in particolare, ha detto che se ...

Donna colpita da arresto cardiaco sul treno - un medico romano la salva dopo 40 minuti di massaggio cardiaco : “Sono all’ultimo vagone, arriva un uomo, urla, cerca un medico. Non ci penso due volte a farmi avanti e il muro di gente che c’è sul treno si apre di colpo per farmi passare”. Così Carlo Santucci, l’uomo che il 28 agosto ha salvato la vita a una Donna colpita da arresto cardiaco, racconta la storia al Corriere della Sera. Siamo sul treno Lienz-Dobbicano e sono circa le 17:30. Una Donna che viaggia con il marito e la figlia si ...

Papà eroe salva una Donna che voleva lanciarsi da un ponte : dopo pochi giorni si toglie la vita : Nel quartiere di Stoke-on-Trent, in Inghilterra, nessuno può credere a ciò che è successo. Nessuno riesce a immaginare che un uomo come come Alan ‘Azzer’ Mattocks, 49enne padre di tre bambini, così pieno di vita e sempre disposto ad aiutare anche chi non conosceva, potesse pensare di togliersi la vita. Alan è stato trovato morto nel giardino della sua casa di Stoke-on-Trent dopo aver trascorso una serata fuori con sua moglie. Appena ...

Papà eroe salva una Donna che voleva lanciarsi da un ponte : dopo pochi giorni si toglie la vita : Nel quartiere di Stoke-on-Trent, in Inghilterra, nessuno può credere a ciò che è successo. Nessuno riesce a immaginare che un uomo come come Alan 'Azzer'...

Calabria - Donna 51enne perde il controllo dell'auto e muore dopo uno schianto : In Calabria si continua a morire sulle strade. Poche ore fa infatti, un nuovo sinistro ha causato la morte di una donna di 51 anni che stava viaggiando a bordo della sua autovettura. Le notizie dell'accaduto sono al momento molto frammentarie. Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare, nonostante il rapido tentativo da parte dei sanitari del 118 accorsi per poterla rianimare. Le ferite riportate sono risultate essere infatti troppo ...

Pensa che la moglie sia sparita e la cerca per tutta la notte - ritrova la Donna la mattina dopo - era stata a letto con un passante : Un litigio durante una vacanza finito malissimo. Una giovane coppia di tedeschi in vacanza in Italia in Alto Adige ha iniziato a litigare per strada. La donna aveva alzato un po’ il gomito e continuava a insultare il marito mentre i due camminavano lungo una pista ciclabile. Il marito ad un certo punto del litigio non ha voluto più sentire nulla e ha deciso di abbandonare la donna sola nel pieno della notte. L’uomo, ritornato in ...

Omicidio a Ferrara - Donna trovata morta in casa : uccisa dopo una lite : La 34enne è stata aggredita in mattinata a Copparo. Ricoverata in ospedale con delle gravi ferite dopo una lite, il suo cuore si è spento nel pomeriggio. Sarebbe stato colpita brutalmente da un uomo con un corpo contundente. Ora si indaga per Omicidio.Continua a leggere