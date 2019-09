Angelo De Robertis lascia Radio 105

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quella che sta per avere luogo a105 è una svolta che può essere definita epocale.Mediaset, a cui fanno riferimento le attivitàfoniche del Gruppo Mediaset - ha comunicato la conclusione della direzione artistica di105 da parte diColciago, meglio noto conosciuto comeDe. Il suo percorso a105 aveva preso il via 38 anni fa. È stato DJ, 'head of music' e poi - sin dal 2003 - direttore artistico. Le parole diDeNelle parole usate per spiegare la propria scelta - certamente a lungo ponderata - Deha ricordato i suoi esordi in età molto giovane, anni in cui ha visto la nascita dellelibere. Dopo aver contribuito ai successi di105, il direttore ha preso la decisione di investire le proprie energie in un nuovo progetto imprenditoriale che gli permetterà di mettere a frutto l'esperienza accumulata ...

Primaonline : Barbara Rosseti è il nuovo direttore di Radio 105. Angelo De Robertis lascia dopo 38 anni @Radio105… - cecegol : #Radio105 - avvicendamento tra Angelo De Robertis e Barbara Rosseti, Mazzoli: 'Sono fiducioso' - Primaonline : Barbara Rosseti è il nuovo direttore di Radio 105. Angelo De Robertis lascia dopo 38 anni @Radio105… -