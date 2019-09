Lorenzo e Lorenzo | uccisi dalla strada a nove anni di distanza

Incidente A12 - Lorenzo travolto e ucciso da un tir : il 27enne stava andando a un matrimonio : Lorenzo Lunghi, lo studente di ventisette anni di Coverciano morto nell’Incidente stradale avvenuto sabato sull’autostrada A12, nei pressi di Sarzana, era diretto in una frazione del Comune di Fivizzano per un banchetto di nozze. Viaggiava a bordo di uno dei furgoni noleggiato da una ditta di catering quando è stato travolto.Continua a leggere

MotoGp – Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista : “ogni giorno mi sento più forte” : Jorge Lorenzo fiducioso in vista della gara di Misano: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Si corre domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo due settimane di stop i piloti della MotoGp tornano in sella alle loro moto per darsi battaglia davanti al pubblico italiano. Reduce da un brutto infortunio, tornato in pista a Silverstone, ma costretto ad alzare bandiera bianca ai ...

Equitazione - i ranking mondiali aggiornati di salto : Lorenzo De Luca è 20° - tre azzurri nei 50 : Sono tre gli azzurri nei primi 50 al mondo nel ranking del salto ostacoli di Equitazione aggiornato al 31 agosto: Lorenzo De Luca è il miglior azzurro, anche se scende dal 18° al 20° posto, mentre Emanuele Gaudiano si assesta al 39°, in salita da 44°, infine prosegue la discesa di Alberto Zorzi, ora 48°, dal 41° di un mese fa. In testa doppietta elvetica, con Steve Guerdat ampiamente al comando davanti al connazionale Martin Fuchs, in salita ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi prende il bouquet e Lorenzo Riccardi la gela : "Minc*** - proprio..." : Nel seguitissimo programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, il grande classico in onda su Canale 5, nascono molte coppie: d'altronde è lo scopo del dating-show. Ma non tutte queste coppie trovano poi seguito spentesi le telecamere. Sempre più uniti e innamorati, invece, si dimostrano Lorenzo Ric

Rinnovo Insigne - Il Mattino : Non è una priorità - Lorenzo ha prima due obiettivi : Rinnovo Insigne, Il Mattino scrive sul prolungamento del numero ventiquattro azzurro con il Napoli e con in testa due obiettivi prima di chiudere la carriera Rinnovo Insigne, Il Mattino: Non è una priorità, Lorenzo ha prima due obiettivi. No problem, quindi, per ciò che concerne il futuro dell’ attaccante di Frattamaggiore che, stando a quanto si apprende dalle pagine dell’ edizione odierna del quotidiano Campano, ha ...

Dario Franceschini punta in alto : dopo il ministero dei Beni Culturali vuole Lorenzo Casini sottosegretario : Dario Franceschini è l'unico big del Pd che pare averci messo la faccia in questo esecutivo. E così ora pretende di essere ricambiato: non solo con un ministero (quello dei Beni Culturali), ma anche con una stanza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del dem è cancellare tutto il lavoro dal suo predecessore

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo e Claudia sposi? La reazione di lui : Lorenzo Riccardi sposa Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La risposta di lui Una delle coppie più amate della scorsa stagione di Uomini e Donne è, senza dubbio, quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista e la sua corteggiatrice si sono voluti e si sono scelti, nonostante alcune incomprensioni avvenuto nel corso delle puntate del programma di Maria De Filippi. Benchè avesse minacciato più volte di dirgli ...

Il figlio di Alessandro Greco - Lorenzo - spopola sul web dopo Miss Italia : Lorenzo Greco è assurto di colpo al ruolo di vera star sul web. Durante la finale della kermesse di Miss Italia, Lorenzo, il figlio di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, è apparso in un'inquadratura propizia che ha creato in breve tempo molto clamore sui social. Grazie a quella inquadratura della regia il giovane Greco ha catalizzato su di sé l'attenzione generale del pubblico facendolo assurgere a divo emergente. Repentinamente, Lorenzo Greco, ...

UeD Lorenzo e Claudia sposi? Serata di provocazioni : l’ex tronista senza parole : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi innamoratissimi dopo Uomini e Donne La storia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne, e lo vediamo tutti dalle storie che i due condividono su Instagram; foto e filmati che – come senz’altro saprete – mostrano un’affinità crescente tra i due innamorati che […] L'articolo UeD Lorenzo e Claudia sposi? Serata di provocazioni: l’ex ...

Lorenzo Greco - il figlio del conduttore Alessandro è il caso social di Miss Italia 2019 : “È bellissimo” : Bello e giovane. Lorenzo Greco, figlio del conduttore Alessandro , è diventato il caso social di Miss Italia 2019. Durante la finale dell’80esima edizione del concorso, è stato inquadrato dalle telecamere per un attimo. Pochi secondi che sono bastati ad assicurargli l’assalto delle fan. “È bellissimo”, è il commento che rimbalza sotto le sue foto che stanno facendo il giro del web. Lorenzo è nato dal matrimonio tra il ...

CorSport : Di Lorenzo scalpita per giocare in Champions : Di Lorenzo mostra la serenità di un veterano eppure questa è solo la sua seconda stagione in serie A. Il difensore ha già conquistato la fiducia di Ancelotti dopo i duelli con Cristiano Ronaldo nei quali è riuscito a neutralizzare l’attaccante portoghese. Il Corriere dello Sport sottolinea però che c’è ancora qualche passo da fare per poter debuttare in Champions. Difensore centrale da pochi anni gioca sulla fascia destra, ha un ...

Lorenzo - 27 anni - morto sull’autostrada per un tragico incidente : Una serata atroce quella di ieri sull’autostrada A12. Un morto e altre otto persone sono rimaste ferite. Il giovane che ha perso la vita aveva solo 27 anni. L’incidente è avvenuto sull’autostrada in direzione nord, intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Lo schianto è avvenuto tra un veicolo adibito al trasporto di oli alimentari (ma che nel momento della tragedia era vuoto) e tre furgoni che erano fermi in corsia di emergenza. ...

Lorenzo Licitra alla Sagra dell'uva di Roccazzo : Lorenzo Licitra impreziosirà la “Sagra dell’Uva” di Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. L'appuntamento il 14 e 15 settembre

BEATRICE BOCCI E Lorenzo GRECO/ Moglie e figlio Alessandro : il web pazzo di lui! : BEATRICE BOCCI, la Moglie di Alessandro GRECO, ha un figlio LORENZO, il ragazzo inquadrato durante la finale di Miss Italia 2019 che ha fatto impazzire il web