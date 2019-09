Febbre dopo viaggio all’estero | doppio caso di Dengue a Firenze | “Via alla

Muore a 17 anni dopo dimissioni da ospedale - aveva Febbre alta : disposta l'autopsia : Era andato al pronto soccorso con la febbre alta. dopo la visita, i medici lo avevano dimesso. Ma il ragazzo è morto. Sarà eseguita oggi l'autopsia su Giulio Vitti, il 17enne morto...

Punta da una zanzara : Febbre - dolori muscolari. Muore 3 giorni dopo a 25 anni : E' successo a una 25enne di origine tailandese, di nome Apitchaya Jareondee. Come raccontato dal britannico Sun, è morta tre giorni dopo essere stata vittima di una zanzara. La giovane ha cominciato ad avvertire febbre e dolori muscolari, ma come comprensibile ha pensato potesse trattarsi di una semplice influenza, non impossibile anche durante i mesi caldi. Ma sono bastati pochi giorni affinché la sua situazione si aggravasse.\\ Per ...

