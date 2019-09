Bari | l’ex presidente Giancaspro è tornato in libertà

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Era stato arrestato nel maggio scorso l’exdelAntonio, accusato dalla Procura di Trani di essere il promotore di una associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Dall’17 maggio all’11 giugno era detenuto in carcere, successivamente agli arresti domiciliari. Oggi però il gip del Tribunale di Trani Lucia Anna Altamura, accogliendo l’istanza dei difensori, il professor Vito Mormando e l’avvocato Raffaele Troiano, e ritenendo cessate le esigenze cautelari, ha revocato gli arresti domiciliari disponendo per l’indagato il divieto di dimora nel Comune di Trani.L'articolo, l’exinCalcioWeb.

LetteraDonna : Trasferitasi da Bari a Torino, una donna viveva nell'incubo che l'ex tornasse a perseguitarla. Alla fine è successo… - PugliaStream : Il crac delle Fse, «avviso» a 21 persone Indagato l’ex amministratore di Bnl - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Il crac Fse, «avviso» a 21 persone Indagato ex amministratore Bnl -