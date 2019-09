Barbara D’Urso bloccata a Pomeriggio 5 | imprevisto in diretta

Live – Non è la D’Urso - Barbara apre lo spazio DNA : Barbara D'Urso Barbara D’Urso in versione Wonder Woman. Rientrata lunedì alla guida di Pomeriggio Cinque, la conduttrice sta per inaugurare la seconda edizione di Live – Non è la D’Urso, che dal 15 settembre debutterà nell’inedita collocazione domenicale, in prima serata su Canale 5. Per l’occasione, nel promo della trasmissione, la D’Urso si è trasformata nell’iconica eroina femminile. Nello spot ...

Monica Setta dice la sua su Tiberio Timperi e parla di Barbara d’Urso : Tiberio Timperi, Monica Setta prima di Unomattina in Famiglia: “E’ un mostro sacro” Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni Monica Setta, nuova conduttrice di Unomattina in Famiglia con Tiberio Timperi, a partire da sabato prossimo. E proprio sul collega la giornalista ha voluto dire la sua nell’intervista in questione, dichiarando: Tiberio è un ...

Da «DNA» ad «Alive» : così Barbara D’Urso torna in pista (vestita da Wonder Woman) : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso A fermarla non è neanche il collare, che si sfila per indossare il costume di Wonder Woman e camminare sulle vetrate di un grattacielo altissimo, che sembra toccare il cielo. Barbara D’Urso è un fiume in piena e, dopo aver dato il via alla nuova edizione di Pomeriggio Cinque in onda tutti i giorni su Canale 5, si prepara a tornare con Live – Non ...

Barbara D’Urso - la confessione sul rapporto con Mara Venier : Barbara D’Urso torna a parlare del suo rapporto con Mara Venier dopo gli scontri avvenuti nella passata stagione televisiva. Le due conduttrici sono sempre state amiche, ma a dividerle era arrivata la rivalità fra Domenica In e Domenica Live, fra frecciatine sui social, attacchi e repliche pungenti. Ora entrambe stanno per tornare sul piccolo schermo con i loro format domenicali e il pubblico si chiede se sarà ancora guerra fra le due. In ...

Barbara D’Urso : “Potevo morire - quella lastra poteva spaccarmi la testa o sfigurarmi. Non dormo di notte per i dolori” : “Abbiamo giocato con Wonder Woman per il video promozionale di Live, ma in realtà mi sono salvata per un vero miracolo. Potevo morire. quella lastra mi è arrivata tra l’orecchio e la mandibola, pochi centimetri e poteva spaccarmi la testa o sfigurarmi”. A raccontarlo in un’intervista al Giornale è Barbara D’Urso, che è tornata a parlare dell’incidente che le è capitato qualche giorno fa, quando è scivolata e ...

Barbara D’Urso ci ripensa : Domenica Live slitta di una settimana : Triste notizia per i fan di Barbara D’Urso, che ha annunciato che l’inizio della nuova stagione di Domenica Live slitterà almeno di una settimana. Proprio ieri, precisa e puntuale come sempre, la conduttrice è tornata in televisione con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. L’attesa del pubblico era tanta, soprattutto considerando che la D’Urso ha davvero rischiato di dover ritardare la sua intera programmazione ...

Barbara D’Urso rifiuta di fare da madrina al figlio di Paola Caruso : “Ecco perché non posso” : Barbara D’Urso non sarà la madrina di battesimo di Michele, il figlio che la showgirl Paola Caruso ha avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta. Ma andiamo con ordine. Durante la prima puntata della nuova stagione di ”Pomeriggio Cinque”, l’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ ha ufficializzato la sua relazione con Moreno Merlo. “Ora posso dirlo ufficialmente, ho un nuovo amore”, ha esordito. Il gossip, in ...

Barbara D’Urso lancia Domenica Alive. Partenza slittata al 22 settembre : Barbara D'Urso versione Freddy Mercury Con la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione televisiva. La conduttrice partenopea triplicherà la sua presenza in video già dalle prossime settimane: Domenica 15 settembre è atteso il debutto della seconda annata di Live – Non è la D’Urso, mentre l’esordio di Domenica Live, contrariamente a ...

Live Non è la D’Urso - Barbara fa una confessione : “Mi sento miracolata” : Barbara D’Urso torna a parlare dell’incidente sul set di Live Non è la D’Urso Qualche giorno fa Barbara D’Urso ha avuto un incidente sul set di Live Non è la D’Urso. Come raccontato da lei stessa, è stata investita da una lastra di vetro con conseguenze che sarebbero potuto essere disastrose. A Pomeriggio 5, che è tornato dopo la lunga pausa estiva lunedì 9 settembre, Barbara D’Urso si è presentata in studio ...

Ascolti tv 9 settembre : Temptation Island e Barbara D’Urso partono bene : Ascolti tv lunedì 9 settembre: Parte bene la nuova edizione di Temptation Island Vip, ma viene battuta da Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica su Rai 1. Il reality delle tentazioni ha raccolto di fronte al piccolo schermo più di 2 milioni telespettatori, contro i 4 della nota fiction Rai. Pertanto, […] L'articolo Ascolti tv 9 settembre: Temptation Island e Barbara d’Urso partono bene proviene da Gossip e Tv.

Barbara D’Urso - intervista : infortunio - cure - e le parole sui ‘rivali’ : Barbara d’Urso inedita: retroscena infortunio e cure, (“Miracolata”), le parole che si è scambiata con Lorella Cuccarini (sua rivale a La Vita in Diretta) e la novità dello spazio “Dna”. ‘Dolcezze’ anche per Alberto Matano Barbara d’Urso si è svelata a 360 gradi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice, che giusto ieri 9 […] L'articolo Barbara d’Urso, intervista: infortunio, ...

Mara Venier dice la sua su Barbara D’Urso : “Ha fatto la sua scelta” : Barbara d’Urso, Mara Venier dice la sua: “Sa cos’è meglio per lei” Non poteva non parlare dell’ex rivale della domenica, Barbara d’Urso, nell’intervista rilasciata per l’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Mara Venier. Commentando la sfida della prima parte della scorsa stagione tv tra Domenica In e Domenica Live, zia Mara ha infatti dichiarato: Già dall’anno scorso Domenica Live iniziava ...

La Vita in diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano battuti da Barbara D’Urso : il programma di RaiUno mostra qualche sprazzo positivo ma… : Barbara D’Urso batte Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La prima, nuova, sfida del pomeriggio se l’aggiudica Pomeriggio 5 che al debutto ottiene 1.485.000 telespettatori e il 16,4% di share nella prima parte e 1.581.000 e il 15,7% nella seconda. La Vita in diretta debutta, a sorpresa, al di sotto delle aspettative fermandosi a 1.381.000 e il 14,4% (anteprima 12,8% di share con 1.279.000). Una distanza contenuta ma il nuovo ...

La Vita in Diretta sconfitta : Barbara D’Urso batte Cuccarini e Matano : La Vita in Diretta ascolti: Barbara D’Urso vince contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano Lunedì 9 settembre sono partiti i contenitori pomeridiani di Rai1 e Canale 5 e hanno dato, di fatto, il via alla nuova stagione televisiva. Gli ascolti de La Vita in Diretta sono stati inferiori rispetto a Pomeriggio 5: Barbara D’Urso ha vinto contro Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Non è bastata la curiosità del pubblico per la nuova ...