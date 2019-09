iPhone 11 | iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max | ecco come sono

iPhone 11 - emozione Apple - dove sei finita? : C’è tutto tranne l’emozione. Perché i prodotti presentati da Apple sono di valore e qualità. E l’ecosistema non è mai stato così teso e compatto, integrato verticalmente nelle tecnologie, strutturato nei servizi, preparato nella vendita e nell’assistenza post vendita. Però sul palco dello Steve Jobs Theater, dove Tim Cook e i suoi hanno presentato per un’ora e 45 minuti le novità che detteranno il passo ...

Tutto sui nuovi iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : Ufficiali i tre nuovi iPhone 11 direttamente dal palco del keynote tenutosi presso il Steve Jobs Theater di Cupertino. Si sapeva già praticamente Tutto sui nuovi smartphone dal nome all’estetica arrivando alla scheda tecnica e infatti le sorprese sono state poche visto che Tutto è stato confermato. Ecco tutte le informazioni su caratteristiche tecniche, funzionalità, prezzo e uscita. iPhone 11 Il modello standard che va a sostituire ...

Svelato il nuovo iPhone 11 Pro con tre fotocamere e quattro colorazioni. Diretta : I rumors, come da tradizione, si sono rincorsi per mesi. Ed Apple giunge oggi all'evento di lancio dei suoi nuovi iPhone, che anche stavolta arriva dopo che alla grande fiera di Ifa a Berlino...

iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono i tre nuovi smartphone annunciati da Apple. In arrivo il 20 settembre : Come ogni anno la conferenza Apple di inizio settembre è quella dedicata al lancio dei nuovi iPhone. Allo Steve Jobs Theater sono stati presentati 3 nuovi modelli. Il primo è l’iPhone 11, smartphone con schermo da 6.1″ che integra la tecnologia haptic feedback. Monta al posteriore un sistema a doppia fotocamera composto da un sensore principale da 12MP associato ad un sensore da 12MP con lente grandangolare. Permette di ...

L'iPhone 11 e tutti gli altri modelli presentati da Apple : All'interno dello Steve Jobs Theater, uno dei luoghi più affascinanti di Apple Park a Cupertino, in California, sono state presentate tutte le novità prodotte dalla mela morsicata. Un appuntamento scenico, come nelle migliori tradizioni dell'azienda, ricco di video, ma anche particolarmente tecnico. Quest'anno, per la prima volta, è stata imbastita anche una diretta su YouTube per raggiungere il numero maggiore di ...

Tutte le novità Apple 2019/2020 : arriva l’iPhone 11 in tre modelli - la sorpresa è l’Apple TV : “Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Siate affamati, siate folli, perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero” E’ questo quello che ha fatto Steve Jobs, nato come Abdul Latif Jandali, a partire dal triennio 1974-1977, quando fondò Apple Computer I e Apple II, toccando il milione di dollari di vendite. La società non fu ...

Ufficiali iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : specifiche - foto e prezzo per l’Italia : In questi minuti si è concluso l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (molto più resistenti ad urti e cadute, lo premettiamo), che andranno a sostituire rispettivamente iPhone XS e iPhone XS Max. L'elemento distintivo dei melafonini appena lanciati è sicuramente la camera bump di forma quadrata, che contiene tre diversi sensori, il flash LED ed il microfono. Il tiratore principale ed il teleobiettivo con zoom 2x ...

Apple svela l'iPhone 11 con tre fotocamere - la novità è il grandangolo : Apple ha svelato i suoi modelli di iPhone 11. Al lancio a Cupertino sono state messe in evidenza le sue fotocamere: rispetto alla versione precedente arriva la seconda fotocamera grandangolare da 12 MegaPixel, oltre al supporto alla riproduzione audio Dolby Atmos. Le fotocamere...

Conosciamo la scheda tecnica del nuovo iPhone 11 : prezzo - uscita e caratteristiche : Una presentazione per certi versi anomala quella riguardante, tra le altre cose, anche il nuovo iPhone 11. Da un lato la trasmissione dell’evento per tutti su Youtube, dall'altro il fatto che, a differenza di quanto riscontrato negli anni scorsi coi suoi predecessori, stavolta nei giorni antecedenti al grande evento siano trapelate non poche indiscrezioni che alla fine si sono rivelate veritiere. Proviamo dunque a fare ordine con la scheda ...

Applà : arriva il nuovo iPhone. Tutte le novità della Mela : Nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park la presentazione del novità di Cupertino in arrivo entro l’anno

iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : tutte le immagini dell’evento Apple : Direttamente dall’evento By innovation only di Apple, andato in scena allo Steve Jobs Theater di Cupertino, l’azienda californiana ha tolto i veli a un gran numero di nuovi dispositivi a partire dai tre nuovi componenti della famiglia iPhone 11, per arrivare agli aggiornamenti dei sistemi operativi di casa. Nella gallery in alto trovi tutte le immagini. The post iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max: tutte le immagini ...