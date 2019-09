50 procure degli Stati Uniti indagano sul dominio di Google nella pubblicità online

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) (foto: Getty Images) Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di annunci, il 9 settembre è stata confermata l’apertura ufficiale dell’indagine preliminare suda parte dei procuratori generali di 48americani, oltre al District of Columbia e al territorio di Porto Rico, per verificare eventuali abusi di posizione dominante da parte del colosso di Mountain View per quanto riguarda lae le ricerche sul web. In totale sono quindi 50 glicoinvolti, e a guidare l’iniziativa è il Texas, il cui procuratore Ken Paxton vuole concentrare le indagini sul “controllo globale dinel mercato dellae del traffico di ricerche che può aver condotto a comportamenti anti-competitivi in grado di ledere i diritti dei consumatori”, come si leggenota pubblicata sul sito. “Abbiamo prove che il comportamento dipossa aver compromesso la libera ...

