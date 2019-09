Zingaretti: "Domani si volta pagina"

"Chiudiamo la stagione dell'odio e apriamo la stagione della speranza". Così il segretario Pd,, alla Festa dell'Unità a Ravenna. "Dopo mesi di litigi, in Italia cambia tutto.A Conte chiediamo lealtà e saremo leali, tra nemici non si governa per il bene dell'Italia. La nascita di questo governo non ha tradito il voto popolare",dice."Battiamoci per nuovi trattati europei. Gli Anni 20 siano quelli della rivoluzione verde, dei diritti della persona,giustizia ed eguaglianza sociale.Lotta alla peggiore destra europea".(Di domenica 8 settembre 2019)