De Ligt | “Quello non era rigore Volevo il Var | ma non c’era È stato incredibile”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Il Corriere dello Sport racconta ilconcesso ieri dall’arbitro Dias alla Germania, contro l’Olanda di De. La causa? Un fallo di mano proprio del giocatore bianconero. Un presunto tocco che non sarebbefallo né con il vecchio regolamento né con quello nuovo. Unstrano, lo definisce il quotidiano. Un fallo che non, ma nonneanche il Var a dimostrarlo. Non era. Deha urlato, si è sbracciato, ha mimato il gesto dello schermo, cosa che è anche punibile con l’ammonizione, ma il Var non poteva essere consultato. Lui è risultato incredulo: “Non potevo davvero crederci egiustizia.chiedere il Var, ho pensato di chiederlo all’arbitro, era una cosa incredibile. Mi sono detto: ‘Ma cosa sta succedendo?’. Stavo anche guardando da un’altra parte, non mi sono reso conto dove fosse il pallone, che mi aveva toccato il braccio. Anzi, pensavo ...

napolista : #DeLigt: “Quello non era rigore. Volevo il #Var, ma non c’era. È stato incredibile” Sul Corriere dello Sport il rig… - pol2187 : @ONadde @trecchinese @Filoribs @Gazzetta_it Lozano era appena entrato e De Ligt è scivolato... Quello dribblato com… - juvemyheart : De Jong: “Assurdo fischiare un rigore come quello di De Ligt” -