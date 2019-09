Boccia | occorre una linea di direzione chiara del governo Priorità cuneo e infrastrutture

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 8 settembre 2019) Per il presidente di Confindustria «restano i nodi di sviluppo che sonofiscale, riduzione delle tasse sui lavoratori italiani, questione infrastrutturale, in Italia e in Europa», e il salario minimo «su cui non siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere legato ai grandi contratti di rappresentanza»

