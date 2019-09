Eni in pole position per rilevare le attività norvegesi di Exxon

Commisso : “I napoletani al Franchi accendevano fuochi e fumogEni - negli Usa non sarebbero mai entrati in un impianto sportivo” : Il presidente della Fiorentina Commisso, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, si sofferma sul tema degli stadi e del trasformare le partite in un momento di feste e divertimento a cui possano partecipare le famiglie e precisa che non crede di poter dare lezioni a nessuno, ma riporta la sua esperienza da fruitore di sport negli Stati Uniti «Non sono qui per dare lezioni. Senza mancare di rispetto ho visto esplodere a Marassi petardi ...

Mara VEnier perde le staffe su Instagram e manda a quel paese un utente polemico : Mara Venier continua ad essere una delle conduttrici più social del piccolo schermo. La padrona di casa di Domenica In si diverte a condividere con i suoi tantissimi fan, foto e video dei suoi momenti di vita famigliare anche se spesso non mancano le critiche e gli attacchi gratuiti. In questi ultimi giorni abbiamo visto che la 'zia Mara' ha condiviso su Instagram una foto che la vede in compagnia del suo grande amore Nicola Carraro. Uno scatto ...

L'oroscopo del giorno - domEnica 25 agosto : Cancro forte dentro - Leone polemico : Durante la giornata di domenica 25 agosto, i nativi Cancro avranno una grande forza interiore, tanto da riuscire ad ottenere diversi successi lavorativi. Leone sarà alquanto polemico, mentre per Pesci sarà una giornata tesa. Potrebbero esserci degli imprevisti per i nativi Bilancia, mentre Scorpione chiederà dei consigli ad un collega. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di domenica 25 agosto. Previsioni oroscopo ...

Lorenzo Riccardi : “Non vEnite in vacanza in Sardegna” - scoppia la polemica e lui fa marcia indietro : “Che vacanze di mer**”: è cominciata così la faida tra l’ex tronista Lorenzo Riccardi e una parte della Sardegna. In vacanza sull’isola, il giovane ha lamentato una serie di disservizi provocando l’ira dei sardi. La querelle ha assunto contorni tali da spingerlo a fare un passo indietro: “Ho fatto quelle storie perché spero si possa migliorare”.Continua a leggere

NFL- Accordo con Jay-Z per l’intrattEnimento del Super Bowl - scelta ‘pro-afroamericani’ : ma è subito polemica : L’NFL si accorda con la Roc Nation di Jay-Z per l’intrattenimento del Super Bowl: la scelta tende la mano alla comunità afroamericana dopo il caso Kaepernick, ma è subito polemica L’NFL ha stretto un Accordo con Jay-Z per curare “l’intrattenimento musicale dal vivo durante il Super Bowl” nel nome “della cultura e delle iniziative sociali“. Il Guardian sottolinea che la scelta di accordarsi ...

Televideoblog : gli ascolti di domEnica 16 aprile 2017 : La formula 1 'in pole position' su Rai 1 : Nuovo appuntamento con Televideoblog, la rubrica di TvBlog che si rivolge soprattutto a chi ha fame di storia. Ogni sabato analizziamo una data pescata dal grande calderone dell'auditel tramite il servizio più vintage che possa esistere sul piccolo schermo: il televideo.Nelle scorse settimane ci siamo divertiti a saltellare tra passato e presente, in questo numero vogliamo tornare a date più recenti con un'occhiata a ciò che avvenne 2 anni e ...

Taylor Mega - lusso senza frEni in vacanza : l’ultima foto fa scoppiare la polemica : L’estate di Taylor Mega è veramente senza limiti. Dopo averci deliziato con foto sopraffine, scatti roventi e immagini quasi vietate ai minori, la biondissima influencer ha deciso di scrivere un nuovo capitolo. E stavolta non centra il gossip, non centra la sua amica Erica Piamonte (che in questi giorni ha dovuto annullare la sua vacanza per un malore improvviso), non centrano foto bollenti e pose osé. O meglio, centrano, ma sono di ...

DomEnica In - Mara VEnier a sorpresa su Barbara D'Urso : "Le polemiche? Ecco cosa c'era dietro davvero" : Sembra essere tornata l'armonia tra Mara Venier e la collega Barbara D'Urso, dopo le tensioni dovute al duello tra Domenica In su Rai 1 e Domenica Live su Canale 5 di questa stagione. Ed è proprio Zia Mara a raccontare a Leggo come sia tornato il sereno: "Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un