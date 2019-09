X Factor | Michele Bravi dopo l' accusa di omicidio stradale tornerà a cantare Ecco dove

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019)una lunga assenza, il cantante lanciato dal talent Sky X, sta per tornare ad esibirsi. Il 24enne si era infatti ritirato dalla scena,il rinvio a giudizio con l'diper l'incidente avvenuto lo scorso Novembre, nel quale aveva perso la vita una

michele_menard : @lastknight 'È un po' come il televoto di Ballando con le stelle o X Factor' per me ha già detto tutto ?? -