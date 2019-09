Sabato Shopping | i consigli per il 7 settembre

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 6 settembre 2019) Barbour by Alexa ChungNew BalanceDKNYDelvauxMotiviStephanie Pfriender Stylander x Christian RothGutteridgeLa PerlaPijamaDua Lipa X Pepe Jeans LondonCon l’arrivo diil ritorno in città e al solito tran-tran è ormai inevitabile e l’umore di sicuro non è dei migliori. Ci pensiamo noi a risollevarlo con un po’ di dritte per una bella sessione di, magari per dare una rinfrescata al guardaroba. Il weekend è senza dubbio il momento giusto per un tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci qui pronti con la nostra rubrica creata ad hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Convinti che i nostri sforzi verranno apprezzati, vi segnaliamo le nuove proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne regaliamo ben 10! Questa settimana tra capsule collection e ...

deadlyhtnrs : sabato vado a fare shopping e speriamo di trovare qualcosa di carino per la scuola se no ?????? - playitagainchia : Io che vado a fare shopping al mercatino del sabato mattina be like - INeedLotOfPussy : RT @michela_restivo: Buon sabato maialini miei ?? Cosa fate oggi? Io tra poco doccia e shopping con le amiche! ??? -